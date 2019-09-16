والدة بسمة بوسيل في ظهور نادر جدا.. شاهدوا هل من شبه مع ابنتها؟

نشرت الفهنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ عبر حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطته مع والدتها التي ظهرت صغيرة في العمر وكأنها شقيقتها وليست والدتها وعلقت على الفيديو قائلة: “الحب كله أمي جنتي”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> الحب كله ❤️ #امي_جنتي❤ A post shared by 𝔅𝔞𝔰𝔰𝔪𝔞 𝔅𝔬𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩 🇲🇦 (@bassmaboussel) on Sep 14, 2019 at 6:33pm PDT



وكثرت تعليقات الجمهور الذي أكد ان هناك شبه بين السيدتين رغم التعديلت الواضحة في الشكل وأثنوا على جمال والدة بسمة التي اتى ظهورها نادر جدا.

يذكر ان بسمة متزوجة من الفنان تامر حسني منذ عام 2012 وانجبت منه 3 اولاد وهم : تاليا وأمايا وآدم وهي تعمل في مجال تصميم الازياء.