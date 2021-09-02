عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصوا علي إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم، خاصة أمهاتهم، وذلك لتحّري الشبه بين النجم ووالدته، حيث أن هناك نجوم مصريين وعرب يعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

وهذا ما حدث مع الفنان المصري “تامر هجرس“، حين قام بنشر صورة جديدة له من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». حيث ظهر تامر هجرس في الصورة مع والدته، وقد أثارت الصورة إعجاب متابعيه. وأكدوا علي بعض الشبه بينهما.

وكان الفنان “تامر هجرس” قد ظهر مؤخرًا في صورة أخري مع والدته، التي بدت ملامحها أجنبية إلى حدٍ كبير، و كان تامر يحتفل معها بعيد ميلادها، وعلّق علي الصورة وقال “يا أغلي ما في حياتي .. كل سنة وانتي طيبة وعيد ميلاد سعيد عليكي يارب”. وتفاعل مع صورتهم الكثير من أصدقائه وزملائه بالوسط الفني الذين حرصوا علي تهنئة والدته بعيد ميلادها.

نرشح لك – إبنة تامر هجرس”الشابة” تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها بمناسبة عيد ميلادها الـ20 | شاهد

وكان الفنان تامر هجرس، قد نشر في وقت سابق صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. حيث ظهر فيها مع عائلته وأرفقها بالتعليق قائلا : “اللحظه دي “. وأثارت الصورة إعجاب متابعيه

يُذكر أن تامر هجرس ينتظر عرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كلٌ من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

فيلم “أشباح أوروبا” يعيد النجمة البنانية هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم “حلاوة روح”.

كما شارك تامر هجرس، في دراما رمضان للعام 2019 من خلال “مسلسل بدل الحدوته 3” أمام الفنانة دنيا سمير غانم وعدد آخر من النجوم الشباب.

ودارت أحداث الحلقة التى شارك فيها في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة – دنيا سمير غانم – من إجبار سيف – تامر هجرس – على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “