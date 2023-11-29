احتفل الفنان تامر هجرس بعيد ميلاد والدته وشارك الجمهور بصور نادرة له معها، وذلك عبر مقطع مصور نشره على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

عيد ميلاد والده تامر هجرس

علق تامر قائلا “عيد ميلاد سعيد يا أمي أنا ممتن جدا لوجودك، ليحميكي الله ويحفظك، الله يحفظك ويحميكي ليا يا أمي يا أغلى من حياتي كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي”.

تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته

من ناحية أخرى، احتفل الفنان المصري تامر هجرس، مؤخرًا، بخطبة ابنته “تمارا” في حفل حضره أصدقاء ومقربون.

ونشر النجم تامر هجرس عبر خاصية “ستوري” بحسابه على “إنستجرام” صورًا من الحفل، الذي نال إعجاب محبيه.

وظهر “هجرس” مع ابنته وهو يحتضنها وكتب معلقا على الصورة: “الله حافظ”، كما نشر صورة أخرى مع زوجته وابنتيه وخطيب تمارا وكتب “بسم الله الرحمن الرحيم”.

تامر هجرس يشارك في شوجر دادي

يُذكر أن تامر هجرس شارك مؤخراً، فى بطولة “فيلم شوجر دادي“، والعمل تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، تامر هجرس وجوهرة عدد آخر من الفنانين، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

وكان آخر أعمال تامر هجرس فى الدراما، مسلسل “أحلام سعيدة” فى شهر رمضان 2022، بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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