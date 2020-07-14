نشر الفنان المصري “حسام حبيب ” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لوالدته هنئها من خلالها بعيد ميلادها، وأثارت تلك الصورة أهتمام المتابعين، الذين أبدوا اندهاشهم من جمال والدة حسام، حيث بدت بملامح طفولية، كما أكدوا أنها تشبه زوجته الفنانة “شيرين عبدالوهاب”.لكن فئة أخرى من المتابعين قالوا إنها تشبه إلي حد كبير الفنانة المصرية “نيللي كريم” .

وارفق حبيب صورة والدته بالرسالة المؤثرة لها المليئة بكلمات الحب، حيث قال:”أمي اغلى حاجه عندى ربنا يخليكي ليا و ما يحرمنيش منك ابدا كل مليون سنه و انت بصحه و سلامه و سعاده انت سبب كل حاجه حلوه حصلتلي بعد ربنا سبحانه و تعالى”، وحصدت تلك الصورة كم هائل من الإعجابات والتعليقات بعد نشرها بوقتٍ قليل .

في سياقٍ آخر، وبعد صدور حكم بحبس الفنان حسام حبيب، حكمت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، يوم الخميس الموافق 9/7/2020، بإخلاء سبيل حسام حبيب وياسر خليل، فى الاستئناف المقدم من الأول، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وحجز جلسة 3 سبتمبر المقبل للحكم فى الدعوى.