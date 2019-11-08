والدة حلا الترك تثير الجدل بإطلالة جريئة

أثارت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، الجدل بصورة جديدة وجريئة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت منى السابر في الصورة بفستان مكشوف الكتفين بكامل ماكياجها وعلقت قائلة: “أنصت إلى قلبك فهو يعرف كل شيئ “.

واثارت والدة حلا الترك الجدل بعد نشر هذه الصورة خاصة وانها كانت قد خلعت الحجاب منذ فترة قصيرة.

ففي الوقت الذي تغزل فيه بعض متابعيها بجمالها هاجمها البعض الاخر حيث قالت احدى متابعاتها: “الله يهديكي كنتي ملكه بالحجاب الله يهديك ويستر عليك” فيما قال اخر: “انتي مطلقه وعليك اشاعات مفروض لبسك مستور وملتهي بولادك مو طلعين صورك بها لبس ولا خجل لا حيا”.