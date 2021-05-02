شاركت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد قيامها برياضيتها الصباحية.

وظهرت منى السابر، في الفيديو، وهي تمارس تمارين الاسترتش بثياب رياضية ضيقة ما عرضها لموجة من الانتقادات حيث اعتبر الكثير من المتابعين ان هذه الاطلالة جريئة ولا تناسبها.

من ناحية أخرى، أعلنت منى السابر مؤخرا عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن.

وقالت منى السابر، عبر حسابها على “إنستغرام”: “تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفعالمبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.

وثمنت منى السابر، خلال بث مباشر مع المستشارة القانونية ربى الخالد، الدعم من جانب متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقوفهم بجانبها، مؤكدة أنها ستكون عند حسن الظن وستعود أقوى مما كانت كما كان الجميع يحلف بأخلاقها، مطالبة الجميع بدعمها في محنتها.