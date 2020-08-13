شاركت السيدة “منى السابر” والدة الفنانة البحرينية “حلا الترك”، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة خطفت بها الأنظار، والتي كشفت عن تغير كبير في ملامحها بفضل المكياج الجريء. كما أن أطلالتها نالت استحسان متابعيها الذين اشادوا بجمالها واناقتها.

وفي التفاصيل، أطلّت منى السابر على نحو مختلف كثيراً نتيجة تطبيقها مكياج برونزي مع رسمة عين جريئة، كما اعتمدت على تسريحة شعر ناعمة، بترك الخصلات منسدلة مع زم الجانبين وارتداء قرط متدلي وفستان One Shoulder أسود اللون أنيق، وأرفقت السابر صورتها بالتعليق، قائلة: “اختر لقلبك ما يليق بمقامه”، وانهالت التعليقات التي تتغزل بجمالها واللوك الجديد الذي أطلت به.

من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمنى السابر وهي تستعرض رشاقتها، فأثناء ممارستها للرياضة في الشارع قامت بعمل حركة العجلة على نحو أبرز خفتها، وتفاعل الجمهور مع رشاقة السابر مشيدين بخفتها وروحها المليئة بالحيوية، ومحاولتها المستمرة على المحافظة على أن تحيط بنفسها بأجواء الإيجابية، غير مبالية بالتعليقات السلبية التي من الممكن أن تنهال عليها من جراء هذا المقطع.

في سياقٍ آخر، خرجت السيدة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك بتصريحات جريئة من خلال”برنامج atvlive” ، منها قصة خلافها مع ابنتها حيث أن السابر لم تنفِ خلافهما عند سؤالها عن الأمر من المذيع “صالح الراشد”، مشيرة إلى أن مهما حدث فـ “حلا” ستظل ابنتها ودمهما الذي يجري في العروق واحد؛ وتطرق الحديث مع السابر حول الزواج مرة أخرى، وهل هناك نية للإقدام على هذه الخطوة من عدمه؟، فأشارت بدورها إلى أنها لا تعيش قصة حب حالياً وأنها من الممكن أن تتزوج مرة ثانية ولكن يجب أن تتوافر عدة أمور في زوج المستقبل.

من جهة أخرى، تحدثت منى السابرعن سبب ظهورها بإطلالات جريئة مؤخراً على عكس العادة، فقالت إن من يتابع حلا الترك في بدايتها الفنية كان يعرف كيف كانت طبيعة إطلالاتها، فهي كانت تعمل في مجال التسويق في مجال مستحضرات التجميل وعادة ما كانت تهتم بنفسها في الشكل والملابس، وأضافت السابر أن بسبب الإنجاب ومهام الأمومة تغير ستايل ملابسها، إلى أن حانت اللحظة وشعرت بضرورة أن تعود إلى شكلها السابق وأن تهتم بنفسها وهذا ما صار.