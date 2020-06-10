استعرضت منى السابر، والدة الفناننة البحرينية الشابة حلا الترك، جمالها بإطلالة جديدة عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت منى السابر في الفيديو بمكياج صارخ واستطلعت رأي متابعيها كاتبة: “مساء الحب والجمال عليكم شنو رأيكم بالعدسات”.

وقد تغزل متابعو منى السابر بجمالها مشيدين بالماكياج وبإطلالتها بالعدسات فيما اكد كثيرون انها جميلة بكل الحالات حيث تلقت تعليقات مثل: “انتي من غير أي حاجه جمالك الطبيعي بيجنن”.

من ناحية اخرى، كان لافتا غياب منى السابر عن الاحتفال بتخرج ابنتها حلا الترك من المرحلة الثانوية حيث لم تقم حتى الان بنشر اي صورة او تعليق لتهنئتها.