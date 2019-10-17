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والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر!

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منى السابر

منى السابر

شاركت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، متابعيها بصورة جديدة من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعبرت منى السابر، عبر التعليق على هذه الصورة عن وحدتها خاصة بعد ابتعاد ابنائها عنها حيث كتبت: “انت تماما مثل القمر جميلة ووحيدة”.

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أنت تمامآ مثل القمر جميلة ووحيدة 😊#شكسبير #منى_السابر #Bahrain #Beauty #Makeup #Cosmetics #Style #F4F #Middleeast #Arabian #lfl #fff #Duabi #Kuwait #Uae #model #london #prais #newyork #البحرين #Like4Like #Jewels #Follow4Follow #losangeles

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وقد تفاعل متابعو السابر مع تعليقها ونصحها البعض بالزواج حيث كبت احدهم: “حبي منى، ما فاتك قطار الحب ولا راح يفوتك ❤️🙏 معك الوقت انك تبحثي عن نصفك الاخر ونصيبك.” فيما اشاد اخرون بجمالها.

يذكر ان منى السابر تواصل نشر صور لها خاصة بعد خلعها الحجاب وانتقال حضانة ابنائها الى طليقها المنتج محمد الترك.

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