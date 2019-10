والدة حلا الترك تشكو وحدتها وتشبه نفسها بالقمر!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

أنت تمامآ مثل القمر جميلة ووحيدة 😊#شكسبير #منى_السابر #Bahrain #Beauty #Makeup #Cosmetics #Style #F4F #Middleeast #Arabian #lfl #fff #Duabi #Kuwait #Uae #model #london #prais #newyork #البحرين #Like4Like #Jewels #Follow4Follow #losangeles