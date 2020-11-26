مرة جديدة تصدم ​منى السابر​ والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ المتابعين بتغيّر شكلها، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً لها.

وأعرب عدد كبير من المتابعين عن تفاجئهم بتغيّر ملامح وجهها، وهناك من طالبها بعدم الإكثار باستخدام الفلتر في صورها، وآخر شبهها بـ إبتسام بطمة شقيقة الفنانة ​دنيا بطمة​ زوجة طليقها محمد الترك.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت السابر مؤخراً عن صعوبة التواصل بينها وبين إبنتها، إذ تتبع بدورها طريقة غير مباشرة للتواصل معها، وقالت في مقطع فيديو: “الصورة التي نشرتها لحلا في طفولتها هي طريقة غير مباشرة للتواصل مع ابنتي عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، لأنني لا أتمكن من التكلم معها”.

كما علّقت السابر على ردة فعل بعض رواد مواقع التواصل، قائلةً: “أنا أم وبالتالي يحق لي التعبير عن ما في داخلي ولي حرية التعبير طالما لا أضر بأحد”.



