تحدثت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن سبب اختفائها في الفترة الاخيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي.مؤكدة أنها متعبة كثيراً، بسبب حرصها الدائم على عدم البوح بما يؤلمها وإظهار أنها بحالة جيدة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالمرض.

وقالت السابر، في مقطع فيديو أنها من الأشخاص الذين يتحملون الكثير على حساب أنفسهم، لكنها عندما تصل إلى مرحلة الانفجار تصاب بالمرض.

وتابعت والدة حلا الترك: “فعلاً باليومين الحاليين لا أحد يتخيل الحالة الصعبة التي أمر بها” مؤكدة أنها تحاول أن تستمد قوتها من الأشياء التي تحدث معها.

وبينت أنها بالفعل مريضة، وتشعر بأن الكلام أصبح ليست له أي فائدة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها تكذب على متابعيها وتقول إنها في أحسن حال، مطالبة إياهم بعدم لومها على أي شيء يحدث معها.

واختتمت حديثها، موجهة نصيحة لمتابعيها بالبقاء بجوار أحبائهم وعدم تركهم، معلقة: “الدنيا فانية.. تقربوا من الناس الذين تحبونهم.. استمتعوا بهذه اللحظات مع من تحبونهم”.

وكانت منى السابر قد حرصت على تهنئة ابنتها حلا بعيد ميلادها رغم الخلافات والدعاوى القضائية ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “كل عام وانت بخير حلا”.