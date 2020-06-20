أثارت “منى السابر” والدة الفنانة البحرينية الشابة “حلا الترك” ضجه كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مجموعة من الصور من جلسة تصوير أجرتها مؤخراً، بدت فيها بإطلالة جريئة أحدثت كثيراً من الجدل بين أوساط المتابعين.

حيث ظهرت السابر وهي ترتدي فستاناً أزرق قصيراً يكشف عن ساقيها، وتموضعت بشكل ملفت على سرير غرفة نوم بأحد المنتجعات الصحية، كما أرفقت الصور بتعليقاً تشكر فيه إدارة المنتجع الصحي علي حسن الخدمة والإستقبال “.

يُذكر أن منى السابر قد شاركت متابعيها مؤخراً عبر حسابها بإنستجرام، بصورة شهدت أجواء أحتفالها مع إبنها الأصغر “عبدالله” بعيد ميلاده، وارفقتها بالرسالة المؤثرة له، حيث قالت: “حبيبي ولدي الله يحفظك ويخليك لي وأشوفك فوق فوق بالعلالي والله لا يحرمني منك وتكون بار الوالدين وأشوفك معرس تخيلوا أنا أم المعرس. الله يرضى عليك”. مما عرضها لكثير من الأنتقادات بسبب تجاهلها عيد ميلاد ابنتها الفنانة، الذي تليّه حفل تخرجها حيث لم توجه إليها أي رسالة تهنئة عبر حساباتها على المواقع .