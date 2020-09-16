تعليق مثير للجدل كتبته والدة الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ في صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي كان بمثابة رسالة وداع بعد زواج الأخيرة من الإعلامي الأردني معاذ العمري.

وظهرت والدة كرزون في الصورة وهي تقبل يدّ إبنتها ديانا، وعلّقت بالقول:”يمتلكني حقد رهيب، فأنا الآن في أشد حالات حقدي على ذلك المجرم الأهوج الذي فصلك عن مشيمتي، وأفقدني دفئك، بأمان الرحمن يا جرح قلبي”.

يُشار إلى أن العمري كان عبّر عن غضبه بسبب تداول أخبار تشير إلى انه تم استدعاؤه إلى مركز الشرطة بسبب مخالفته شروط الوقاية التي يتم اتباعها في المملكة الأردنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. ورد على هذا بطريقة قاسية من خلال صفحته الخاصة، موضحاً أن الاستدعاء تم من أجل التأكد من سلامة الإجراءات.





