شاركت الفنانة الأردنية “ديانا كرزون” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، بصورتين شهدت ظهور والدتها السيدة “ميادة عليكو”، الملقبة بـ “ماما ميدو”، والتى لفتت أنظار المتابعين بالشبه الكبير مع إبنتها، وأشار البعض أن إبنتها الفنانة تعتبر نسخة طبق الأصل منها من جهة الملامح، كما علّق أحد المتابعين قائلاً :”مين فيكن ديانا؟” .

وأرفقت كرزون تلك الصور بالرسالة المؤثرة التى وجهتها لوالدتها بمناسبة عيد الأم، فكتبت تقول: “هاي الست امي.. الصوت اللي صحاني عمر بحالو ارجع اغفى وترجع عندي وتصحيني الجيب اللي اعطاني كل مالو تحلف هاي اخر مرة وترجع تعطيني.. هاي الست امي ..الأيد اللي لفتلي عامدرستي الزعتر..هاي الأيد اللي لمستها جرحلي بتشفيلي..والقلب اللي صلالي ت حتى اكبر..بغلبها وفوق تعبها هيه بتدعيلي.. هاي الست امي”.

في سياقٍ آخر، أعلنت زين شقيقه النجمة ديانا كرزون، عن انفصالها عن خطيبها “عبدالله كنعان”عبر خاصية ستورى على حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة:” الحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه تم فسخ خطوبتى على عبد الله كنعان و قدر الله و ما شاء فعل”، و زين ارتبطت منذ شهر تقريبا وشاركت متابعيها لقطات من الحفل الذي اقتصر على عدد قليل من الاقارب والأصدقاء.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وجهك الثانى”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من اخراج عمر ارشيد.