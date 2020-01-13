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والدة رامي جمال ترفض ظهور عارضات أزياء في كليباته.. وتجد له الحل

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شارك الفنان المصري ​رامي جمال​ رأي والدته حول ظهور عارضات أزياء معه في كليبات أغنياته، الا انها وجدت له الحل في إستبدال الفتيات الجميلات بأمر آخر :”أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي ‏موديل صورت معايا قبل كده فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كده يا ماما إنا بنفرش فيلا؟ نصيحة للمخرجين خلي بالكم من ‏شغلكم أمي داخلة شغلانتكم وبقوة”.‏

وكتب جمال معلقًا على المنشور: “قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي”.‏
قال المطرب المصري ، إن والدته ترفض ظهور أي موديلز بكليباته خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعرضه لأزمة، خاصة أنها تطالبه بتبديل الموديلز بمناظر طبيعية، وهو ما يرفضه عدد كبير من المخرجين.ramy gamal mother wife
وأبدي عدد كبير من الجمهور إعجابهم بالفكرة، خاصة زوجة رامي جمال “ناريمان”، والتي سرعان ما عبرت عن فرحتها بنصيحة حماتها قائلة: “حبيبتي ياحماتي، اسمع كلام مامتك”، كما علق رامي نفسه على تدوينة زوجته:”المخرجين هيزعلوا”.

ومن جانبه علق الجمهور:”صوتك قوي ومش محتاج بهرجة وموديلز للظهور”، وأضاف آخرون: “أمك عندها حق، صوتك لوحده كفاية.. أمك ست بتفهم والله.. إخرج لنفسك” .

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