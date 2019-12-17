والدة شمس تلطم بسبب قرار يهدد حياتها.. ما قصة الخبث والتشويه؟

فاجأت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بإعلان رغبتها في إحياء حفل نهاية العام في العراق.
ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بوستر دعائياً للحفل الذي تعتزم إقامته في أربيل.
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انعرض علي حفلات كثيييييرة في لوس انجلوس في القاهرة في دبي لندن في جدة وفي المغرب ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل اولا لأني (اعشق جمهوري العراقي عشق موت )❤️❤️ ثانياً لاني حسيت ان (اكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي )😢 وكمان حابة (واحتاج مساعدتكم )في هذا الموضوع ان نوصل رسالة للاعلام الخبيث ان العراق بلد سلام وامن وحب وفرح مو بس الصورة الي يعرضونها بقصد التشويه ادري قرار خطير لان العقد ينص على حفلتين الاولى #بغداد والثانية #اربيل وانا وافقت وامي قامت #تلطم 😂😂 بس انا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك مع @alialkalede في حملته الاخيرة لمساعدة المحتاجين من خلال (التبرع باجري بالكامل) وماعندي رغبة بالتراجع فيه. انتوا شرايكم😩😩😩😩 انا ابي وامي تلطم 😩😩. وعقبال اعمل حفلة في #سوريا
ولفتت الأنظار بتعليقها حيث كتبت: “انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس، في القاهرة، في دبي، لندن، في جدة وفي المغرب. ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل. أولاً لأنني أعشق جمهوري العراقي عشق موت.ثانياً لأني حسيت إن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي”.
وتابعت: “وكمان حابة، وأحتاج مساعدتكم في هذا الموضوع، أننوصل رسالة للإعلام الخبيث أن العراق بلد سلام وأمن وحب وفرح مو بس الصورة الي يعرضونها بقصد التشويه”.
وأضافت: “أدري قرار خطير لأن العقد ينص على حفلتين الأولى بغدادوالثانية أربيلوأنا وافقت وأمي قامت تلطم.بس أنا حابة هذا الموضوع… وماعندي رغبة بالتراجع فيه. انتوشرايكم. أنا أبي وأمي تلطم. وعقبال أعمل حفلة في سوريا”.