والدة شمس تلطم بسبب قرار يهدد حياتها.. ما قصة الخبث والتشويه؟

فاجأت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بإعلان رغبتها في إحياء حفل نهاية العام في العراق.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بوستر دعائياً للحفل الذي تعتزم إقامته في أربيل.



ولفتت الأنظار بتعليقها حيث كتبت: “انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس، في القاهرة، في دبي، لندن، في جدة وفي المغرب. ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل. أولاً لأنني أعشق جمهوري العراقي عشق موت.ثانياً لأني حسيت إن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي”.

وتابعت: “وكمان حابة، وأحتاج مساعدتكم في هذا الموضوع، أننوصل رسالة للإعلام الخبيث أن العراق بلد سلام وأمن وحب وفرح مو بس الصورة الي يعرضونها بقصد التشويه”.

وأضافت: “أدري قرار خطير لأن العقد ينص على حفلتين الأولى بغدادوالثانية أربيلوأنا وافقت وأمي قامت تلطم.بس أنا حابة هذا الموضوع… وماعندي رغبة بالتراجع فيه. انتوشرايكم. أنا أبي وأمي تلطم. وعقبال أعمل حفلة في سوريا”.