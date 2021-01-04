حرصت الفنانة المصرية شيماء سيف على مشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بصورة لها مع والدتها وذلك بمناسية عيد ميلادها حيث عايدتها بكلمات مؤثرة.

وعلقت شيماء سيف على الصورة، التي ظهرت فيها وهي تحتضن فيها والدتها، بالقول: “انهاردة احلى يوم فى الدنيا يوم عيد ميلاد قلبى وكل دنيتى احلى ام فى الكون واحن واجدع وارجل ام فى العالم كل سنة وانتى نور حياتى كل سنة وانتى سر سعادتي ووجودى ياكوكو ياحب العمر كله ربنا يباركلى فيكى ويديكى الصحة وطولت العمر والله ياماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ماهتوفيكى حقك بحبك يانبض قلبى ونور عنيا وملكة حياتى ”.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين مع الصورة موجهين لها المعايدة بهذه المناسبة فيما لفت الكثيرين الشبه الكبير بين شيماء سيف ووالدتها.

وكانت والدة شيماء سيف قد تحدثت عن ابنتها قائلة أنها جد فى حياتها ولكن عندما تضحك لا أحد يستطيع التغلب عليها وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، أنها تتعامل بحزم مع بناتها مع الإضافة بالتعامل فى بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر.



وتابعت والدة شيماء سيف، أنها لديها ثلاث بنات وأن شيماء دلوعة لأنها آخر العنقود، مضيفة: شقيقاتها عاقلات عنها.