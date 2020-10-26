تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور كان الفنان المصري “عمرو يوسف” قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” شهدت ظهور والدته، وتفاعل النشطاء مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

حيث أعرب روّاد مواقع التواصل والإجتماعي ومحبي الفنان عمرو يوسف عن إعجابهم الشديد بتلك الصور، خاصة أن أفراد عائلته وبشكل خاص والدته نادرين الظهور علي السوشيال ميديا، كما أوضحت تلك الصور الشبه الكبير بينه وبين ووالدته من جهة ملامح الوجه.

في سياقٍ آخر، كان النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش الثنائي الأبرز والأكثر أناقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2020، وبعيدا عن الأناقة المعتادة للنجمين، حرص عمرو يوسف على رد الجميل لزوجته كندة فمنحها هذا العام الصدارة، واكد صراحة أن حضوره للدورة الرابعة لدعم كندة بمناسبة مشاركتها في عضوية لجنة التحكيم، والإحتفال بنجاحها في حكاية “ضي القمر” أول عمل فني لها بعد احتجاب دام 3 سنوات تفرغت فيهم لرعاية يوسف وابنتهما حياه.

وعلي الصعيد الفنى، يظهر الممثل المصري ​عمرو يوسف​ ضمن أحداث حكاية “الناحية التانية” بشخصية رجب متزوج من الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ وفي نفس الوقت لديه علاقة حب مع الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ وتتطور الأمور خلال الحكاية، والتي هي إحدى حكايات “مسلسل نمرة اتنين”.

“مسلسل نمرة اتنين” مقرر إنطلاق عرضه يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الحالي على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.