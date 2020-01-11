والدة “قتيل منزل نانسي عجرم“ تتنازل عن القضية.. والمقابل!

كشفت محامية الشاب السوري، محمد الموسى الذي يعرف بـ“قتيل منزل نانسي“، حقيقة تنازل والد القتيل عن القضية مقابل أن تتبنى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رعاية طفليه إلى حين بلوغهما سن الرشد.

وقالت المحامية السورية رهاب ممدوح البيطار، رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل، خلال لقاء تلفزيوني على قناة mtv اللبنانية، إن كل ما يقال غير حقيقي، ولم يتنازل الوالد عن حق ابنه، وكذلك والدته وزوجته، وإنهم يرغبون بمواصلة القضية حتى الحصول على حق ابنهم القتيل.

وأضافت المحامية:“نحن في مرحلة التحقيق، ولا يمكن حاليًا التنبؤ بنتائج التحقيق، خاصة مع ظهور بعض الأدلة الجديدة، ولكن نتمنى أن يحصل القتيل وأهله على حقهم“.

وسبق وطالبت ”البيطار“ السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وبررت ”البيطار“، طلبها خلال تصريحات إذاعية أدلت بها لمحطة ”ميلودي إف إم“ السورية بأن هناك مستجدات طارئة في القضية ومن المحتمل أن توجه لزوج ناسي عجرم تهمة القتل العمد.

وقالت محامية القتيل:“أطالب جميع وسائل الإعلام بمنع استخدام تعبير اللص أو السارق السوري في كتابة أي مادة إعلامية عن هذه القضية“، وشددت على أنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تتداول هذا اللفظ.

وأكدت البيطار، أن التحقيقات جارية، ولم تثبت تهمة السرقة إطلاقًا على القتيل، وأنه على العكس ربما تثبت على نانسي عجرم وزوجها تهمة القتل العمد.

وكان تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى، قد أوضح أنه تعرض لـ18 طلقة نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يشير إلى إمكانية إشتراك أكثر من شخص بقتله.