عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم خاصة أمهاتهم ، وذلك لتحّري الشبه بين الفنان ووالدته، حيث أن هناك نجمات ونجوم عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بأمهاتهم، ومن أبرز هؤلاء النجم السوري “قصي خولي”، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة شهدت ظهور والدته السيدة “سعاد خولي” التى لفتت الأنظار بملامحها الأوروبية.

وعلّق الفنان قصي خولي علي تلك الصورة التى طبع فيها قبلة حانية علي جبين والدته، قائلاً: “يا ماء عيني يا أمي .. الله يمدك بالصحة والعافية ويديمك فوق راسنا يا دنيتى كلها.. ويحمي أمهات العالم جميعاً”. وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، داعيين لوالدته بالعمر المديد ودوام الصحة.

وعلي الصعيد الفنى، تعاقد الفنان السورى قصى الخولى على المشاركة فى “فيلم السرب” للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ شهر تقريباً وتوقف لانشغال بطل العمل بتصوير مسلسله الرمضانى “نسل الأغراب”، حيث يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة.

كما يُعرض حالياً للفنان قصي خولي “مسلسل لا حكم عليه” ويشاركه البطولة وفاليري أبو شقرا وكارلوس عازار وفادي إبراهيم وكارين سلامة وسحر فوزي وطوني عيسى وإيلي متري وعبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم. من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات وندين جابر، ويتألف من 15 حلقة، من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”.

أما قصة “مسلسل لا حكم عليه” فهي تدور حول حياة شاب يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتله والدته وزوجها، وبعد مرور خمس سنوات من سجنه تظهر محامية وتقول إنها تحمل دليلاً يثبت براءته من التهم التي دخل الحبس بسببها.