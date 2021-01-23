كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، عن اسم طفلتها من صديقها زين مالك، لأول مرة بعد 4 أشهر من ولادتها.

وأطلقت جيجي البالغة من العمر 25 عامًا، على ابنتها البالغة من العمر 4 أشهر اسم “كاي” أو “Khai”، حيث قامت بتحديث سيرتها الذاتية على إنستغرام، وكتبت khai’s mom “والدة خاي” تحت اسمها.

وكان زين مالك قد أعلن عن ولادة طفلته من جيجي حديد في 23 سبتمبر 2020. حيث غرد في ذلك الوقت قائلاً: “طفلتنا هنا ، بصحة جيدة وجميلة، محاولة التعبير عن شعوري بالكلمات ستكون مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير هو فوق فهمي. ممتن لمعرفتها وفخور بالتواصل معها بها وشاكر للحياة التي سنعيشها معًا “.

أما جيجي حديد فقالت في منشور خاص بها: “انضمت فتاتنا إلينا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا بالفعل. غارقة في الحب.”