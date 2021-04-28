تداولت عدد من الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة الإماراتية ” مشاعل الشحي ” ووالدتها الفلبينية في الظهور الأول لها على السوشيال ميدا .

وكانت مشاعل الشحي قد نشرت تلك الصورة عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها عليها : ” الله يحفظها أمي الغالية .. أنا أشكر أمي لأنها ربّتني تربية صافية ، تربية بعيدة عن الحقد والكره والخبث والحسد وظن السوء وفعل السوء للناس ” .

وتابعت : ” أشكرها لأنها ورثتني الحب والحنان والطيبة والأهم أنها علمتني أن أحترم الناس وأبتعد عن العنصرية بكل أشكالها .. أشكرها على تعبها عليّ ولأنها كانت دائماً سنداً لي وأشكر الله عليها وأفتخر أنني أملك أفضل وأحنّ أم على الكرة الأرضية ” .

ولاقت الصورة تفاعلا واهتماما كبيرا بين المتابعين بعد تداولها وأثارت الأم اهتمام الجميع بجمالها وقارن الكثيرون بينها وبين إبنتها ووجه الشبه بينهما .

فجاءت التعليقات مثل : ” ما شاء الله تبارك الرحمان جميلة وصغيرة ” و ” عن جد هيدي الماما ؟ شو مبينة صغيرة شو لابقلها ما شاء الله تبارك الرحمن ” و ” ما شاء الله كأنها أختك ” .