شاركت النجمة المصرية “منى زكي”، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام” بمجموعة من الصور النادرة لوالدتها احتفالا بعيد الأم، وعلقت عليها قائلة: “كل عيد أم سعيد لكل امرأة من حديد، بحبك جدا ربنا يحفظك ويشفيكى ويخليكى ليا”.

وتفاعل مع الصور عدد من زملائها ومتابعيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالى: “شبه مامتك جدا”، “مامتك قمر ما شاء الله ربنا يخليهالك”، وآخر تعليق من الفنانة جومانا مراد: “ربنا يخليهالك يا حبيبتى ويشفيها”.

يُشار إلي أن هذه ليست المرة الأولي التى تشهد ظهور السيدة “تهاني جعفر” والدة الفنانة منى زكي، حيث شاركت قبل عدة سنوات بمبادرة وضع نصباً تذكاريا علي منازل نجوم الزمن الجميل، التى أنشأتها جمعية “أبناء فناني الزمن الجميل”، وأقيم علي شرف تلك المبادرة حفل تكريم لأسر وأبناء أعضاء الجمعية، وشهد الحفل حضور العديد من الفنانين والمشاهير وسيدات المجتمع، وكان من بينهم الدكتورة تهاني جعفر المعروفه في الأوساط بإسم “تهانى زكي”، نسبة إلي زوجها ووالد إبنتها منى زكي.

السيدة “تهاني جعفر” والدة الفنانة “منى زكي”

وعلي الصعيد الفنى، تعود الفنانة منى زكي قربياً إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال “فيلم الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

“فيلم الصندوق الأسود” تدور أحداثه حول تورط منى زكي خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل “هجام” ويجسده الفنان محمد فراج و”سارق”، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.