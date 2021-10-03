شاركت النجمة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” جمهورها بصورة حديثة لها جمعتها بوالدتها التونسية السيدة “سميرة”، عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام“. وقد عبّر المتابعون عن إعجابهم بالصورة وحبّهم لنادين ولوالدتها.

وخطفت تلك الصورة الأنظار على مواقع التواصل وتناقلتها العديد من الحسابات، حيث بدت نادين وهي برفقة والدتها في ظهور نادر لها، في أحد المنتجعات بحسب ما ذكرت في تعليقها على الصورة.

نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور مع والدتها

وكانت نادين قد كشفت أن والدها الراحل كان خيّاطًا للملابس الرجالية، في مشغله الواقع في وسط العاصمة اللبنانية بيروت في منطقة الأسواق، حيث التقى للمرة الأولى بوالدتها التي وُلدت وعاشت في لبنان.

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وأضافت نادين نجيم أن والدتها ذهبت مع والدها “خطيفة” بسبب اختلاف دينهما، لافتةً إلى حرص والدتها على تربية أبنائها وفق دين والدهم.

هذا وقد نشرت نادين نجيم، صورة مشاهد من مسلسلها «صالون زهرة» الذي يعرض مؤخرًا علي منصّة شاهد VIP ، وقامت بمشاركة الصور عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها من خلال التعليقات.

“صالون زهرة” بطولة: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة نادين نجيم في السباق الرمضاني الماضي “مسلسل 2020” وهو بطولة الفنان قصي الخولي، وتأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

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