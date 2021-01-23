عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة اللبنانية “نانسي عجرم”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بعض الصور التى شهدت ظهور والدتها السيدة “ريموندا عون”، التى خطفت الأنظار بجمالها وبإطلالتها الشبابية.

يُشار إلى أن للفنانة نانسي عجرم شقيقين هما: نبيل عجرم وهو مطرب وملحن، ويصغر نانسي سناً ولكنه مبتعد حالياً عن الفن، وشقيقة أيضاً إسمها نادين عجرم، وهي عرفت قبل عدة سنوات كممثلة، ولكنها اعتزلت الفن بعد الزواج، ولكنها لا تزال تنشر بعض الكتابات بين فترة و أخرى.

في سياقٍ آخر، وجّهت الفنانة نانسي عجرم رسالة مؤثرة إلى الطاقم الطبي، وذلك من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر” قائلةً: نحنا تعبنا بس انتو ما استسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس انتو قوّتنا… أطباء وممرضين ومسعفين، انتو أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة”.

وأضافت “انتو ما عم بتناموا سهرانين على سلامتنا، انتو بعاد عن بيوتكن حتى نحنا نبقى محميين ببيوتنا، انتو محرومين من أهلكن حتى نحنا ما نخسر أهلنا، انتو عم تهتموا بكل مريض بوقت نحنا محرومين نرافقن.. إلكن انتو كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل”.

وختمت نانسي رسالتها بالقول “كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. انتو مش جيش أبيض وبس، انتو قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف الا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى”.