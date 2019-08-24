والدة نجوى كرم تتعرض للتنمر .. وجمهور إليسا يقوم بالواجب!

تعرّضت والدة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم للتنمّر من قبل أحد المتابعين عبر تويتر، إذ علق على صورة تجمع كرم بوالدتها بـ ” ام نجوى كرم سبحان الله كانها عبدربه شاي قهوة”.

ام نجوى كرم سبحان الله كانها عبدربه شاي قهوة 😂 … pic.twitter.com/J6xmJPY2d5 — حمد المزروعي (@uae_3G) August 22, 2019

وعلى الرغم من أن البعض يعتبر أن جمهور الفنانة إليسا لا يتفق مع جمهور كرم وبالعكس، إلا أنهم تمكنوا من تطبيق المثل الشعبي الذي يقول: “أنا وخيي على ابن عمّي، وأنا وابن عمّي على الغريب”، إذ قاموا بمهاجمة هذا الشخص الذي أساء لوالدة كرم، مطالبينه بالاعتذار الفوري.

اصدق وانبل فانز هم فانز اليسا وفعلاً يشبهونها بصدقهم ونبلهم

على قد ما في مشاكل بينهم وبين فانز نجوى او أي فنان/ة اخرى بس اذا واحد يتطاول على اَي فنان/ة من غير وجه حق اول الناس تدافع وبشراسة وقليل ما تلاقي مثلهم👌

وأحبكم من قلبي♥️

وللأخ المزروعي شئ واحد لاتندم عليه هو حسن خلقك https://t.co/sGYa6VHFdT — Bayude بيودة☀️ (@Bayude_BH) August 23, 2019



