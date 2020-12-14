شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورا جديدة لها بصحبة والدتها التى لفتت الأنظار بظهورها النادر وأرفقت هبة مجدي تلك الصور بالتعليق قائلة :”ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك”،

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذي حرصوا ايضا علي الدعاء لوالدتها ولكنهم تفاجئوا أيضا من ملامح والدتها التي لا تشبه ملامحها تماما. كما حصدت الكثير من التعليقات من نجوم الفن، فكتبت النجمة المعتزلة حنان ترك:”ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب”، فيما أبدت جميلة عوض إعجابها وعلّقت بعدد من القلوب”.

في سياقٍ آخر، حصلت الفنانة هبة مجدي مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور “مريم” فى مسلسل (فرصة تانية) من مهرجان نجم العرب، والتي نشرت صور من تكريمها، معلقة عليها، “تكريم هيفضل عزيز على قلبي جداً لأن اللى بيسلمنى الجائزة أستاذى المخرج الكبير جمال عبد الحميد وكان ليا الحظ انى اشتغلت معاه وأنا عندى 13 سنة”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدى كان مشاركتها فى رمضان الماضى بـ”مسلسل فرصة تانية”، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، ومحمد جمعة.

ولم تحسم الفنانة المصرية هبة مجدي حتي الان قرارها بخوض السباق الرمضاني المقبل أم لا .