شاركت الفنانة المصرية “هنا الزاهد” جمهورها ومتابعيها من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لوالدتها شيرين المنزلاوي زوجة الفنان الراحل “طلعت زكريا”، وأكد المتابعين علي جمال والدتها والشبه الكبير بينهما .

وأعربت الزاهد عن حبها الشديد لوالدتها من خلال تعليقها على الصورة حيث كتبت تقول:” التعريف الحقيقي للروح النقية، ربنا يحفظك لينا”. وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة وتداولها النشطاء علي مواقع التواصل .

والدة الفنانة “هنا الزاهد”

يُشار إلي أن هذا لايعد الظهور الأول لوالدة الفنانة هنا الزاهد، حيث نشرت الفنانة صوره لها مع والدتها من حفل زفافها علي الفنان “أحمد فهمي” في وقتٍ سابق، وشاركت بها جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأم الماضي لعام 2020، وتفاعل محبي الفنانة مع تلك الصورة بشكل كبير .

وعلي الصعيد الفنى، صرحت الفنانة هنا الزاهد مؤخراً في لقاء صحفي، إن “فيلم الغسالة” التى تُشارك في بطولته، والمقرر طرحه فى موسم أفلام عيد الأضحي 2020، يحمل فكرة جديدة مختلفة وبها خيال حيث ينتمى الفيلم لأعمال الفانتازيا متوقعة أن يلقى الفيلم قبولاً من الجمهور عند طرحه، مشيرة إلى أن الفيلم تم تصويره بمواصفات أجنبية سواء من ناحية الصورة أو الاخراج أو الجرافيك.

“فيلم الغسالة” تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.