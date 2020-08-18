تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار المشاهير والفنانين في العالم العربي، صورة تشهد ظهور نادر لوالدة النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي”، وذلك بعد أن نشرتها الأخت غير الشقيقة لها “رولا يموت” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

واستطاعت” سيدة عبدالعزيز ابراهيم جاد” والدة النجمة هيفاء وهبي أن تخطف الأنظار بإطلالتها الرائعة حيث بدت في قمة نضارتها وحيويتها، وهو ما جعل النشطاء يؤكدون أنها قد أورثت جمالها لابنتيها، وأرفقت رولا يموت تلك الصورة بالتعليق:”الست الوالدة ست الستات..مامي سوسو”.لتنهال عليها التعليقات بأنها في غاية الجمال لكنها لا تشبه أياً من ابنتيها بشكل متطابق.

كما أن الفنانة هيفاء وهبي نشرت مؤخراً مقطع فيديو قصير لها جمعها بوالدتها التى تطل بمرة نادرة عبر السوشيال ميديا، حيث ظهرتا بالكمامة وكاناتا تمارسان الرياضة الصباحية أمام منزل الفنانة، أثناء التزامهما بالفترة الأولي من الحجر المنزلي الذي أتبعه العالم تجنباً لفيروس كورونا .

في سياقٍ آخر، تقدمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الأحد، بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وأوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي النجمة الشهيرة، أن تلك الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم وزيري من خلالها زواجه من موكلته، بحسب ما أكده موقع “إي تي بالعربي”.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإستئناف مشاهدها في “مسلسل أسود فاتح”، الذي تم تأجيله لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن تخوض به الدراما الرمضانية لموسم 2021، كما تنتظر القرار النهائي بشأن وقف عرض فيلمها السينمائي الجديد “أشباح أوروبا” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مصدر خاص أن قرار عرض الفيلم في يد الجهة المنتجة، والفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وإخراج محمد حماقي.