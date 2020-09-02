شارك النجم اللبناني يوسف الخال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لوالدتة الأديبة والفنانة التشكيلية السورية “مها بيرقدار الخال”، التى سرعان ما أصبحت حديث النشطاء علي السوشيال ميديا بسبب جمالها و بالشبه الكبير مع إبنها.

الجدير بالذكر أنّ مها بيرقدار التي وُلدت عام 1947 في مدينة دمشق وتخرّجت في مركز الفنّون التشكيلية في دمشق 1967 قبل زواجها من الشاعر يوسف الخال عام 1970 وإنجابها ورد ويوسف الخال.

كما نشر الفنان يوسف الخال عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورة مجمعه لوالدته السيدة مها بيرقدار، بينهم صورة نادرة من حفل تتويج ملكة جمال دمشق عام 1967، وعلّق عليها قائلاً: “الأديبة والفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار، زوجة الشاعر اللبناني الراحل يوسف الخال، والدة الفنانين يوسف وورد الخال”. الصورة أظهرت بيرقدار في مراحلها العمرية كافة، وقد لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها.

في سياقٍ آخر، غرد النجم يوسف الخال قبل ساعاتٍ قليلة عبر حسابه بـ تويتر، بمناسبة “مئوية لبنان الكبير” قائلا: “الفكر عالي.. و أيضاً الغضب عالي.. بين القوة و الحق أختار الحق بقوة الفكر للتغيير .. لكن هل الفكر والفخامة يكفيان لبناء هكذا وطن أمه الطائفية و أبوه الطائف؟ كلا، الأمل صار ألماً، أما القناعة ستبقى راسخة في ذاك الحلم، هناك في تلك الذكرى”. يُشار إلي أن الخال قد كرس وقته وحساباته الشخصية على السوشيال ميديا في التعبير عن غضبه مما يحدث في لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، لينتقد الفساد في المنظومة السياسية بجرأة عالية جعلت الكثير من معجبيه يثنون على شجاعته ووطنيته.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن النجم يوسف الخال شارك فى عدة أدوار، منها مسلسل “سارة” مع سيرين عبد النور، وتألق أيضا بـ “مسلسل لو” عام 2014 وبمسلسل “أجيال” مع الفنانة نادين نسيب نجيم، ومع باميلا الكيك فى”مسلسل جذور” عام 2013.