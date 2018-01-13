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والد أشرقت يواصل تحدي The Voice Kids ويخالف قوانينه

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achrakat1

والد أشرقت يواصل تحدي The Voice Kids ويخالف قوانينه

يبدو أن والد المتسابقة في برنامج المواهب The Voice Kids لن يجعل من الموسم الثاني من البرامج يمر بسلام، خاصة أنه قرر تحدي البرنامج، أكثر من مرة منذ بدايته الى اليوم.

والد أشرقت​ الذي كشف لأول مرة أن ابنته تأهلت الى المرحلة النهائية والمباشرة البرنامج​ حيث أفسد مرحلة المواجهة التي من المقرر أن تنطلق اليوم، وعاد ونشر فيديو وهو يدرب إبنته على أغنية “ست الحبايب” للفنانة فايزة أحمد رغم الحظر المفروض من قبل البرنامج على فيديوات التدريبات، عاد من جديد اليوم ليتحدى البرنامج.

الملحن أحمد سعد ضرب بعرض الحائط قانون البرنامج من جديد حيث قام بنشر فيديو جديد يظهر من خلاله وهو يدرب إبنته على أغنية “غنيلي شوي شوي” للراحلة أم كلثوم، في تصرف يعارض نظام البرنامج الذي يشترط عدم نشر فيديوات من التدريبات للأطفال وذلك للمرة الثانية.

3 تعليق

  2. هذا الاب اناني يفكر في مصلحته فقط ويريد الشهرة كملحن والدليل اجبر ابنته للانظمام لفريق تامر والتي كانت رغبتها بالانضمام لفريق كاظم ليكون صداقة مع تامر لعله يقدم بعض الالحان له لان كاظم ملحن وليس بحاجة لتفاهته

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