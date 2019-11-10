والد أنغام يثير الجدل برسالة صادمة : ” أعلم إنك تستعجلين دفني “

نشر الموسيقار ” محمد علي سليمان ” والد الفنانة المصرية ” أنغام ” منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” والذي وجه فيه رسالة صادمة لأبنائه ومن ينتظر وفاته وطلب من الجميع أن يقدموا واجب العزاء لأبنائه الذين أماتوه وهو سبب وجودهم .

حيث كتب محمد علي سليمان : ” اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين ” دفني ” بل كل الناس بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله ” .

وتعد هذه الرسالة هي الرسالة الثانية التي ينشرها محمد على سليمان حيث كان قد كتب سابقا : ” قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني .. البقاء لله والحمدلله ” .

ولم يكشف والد أنغام السبب من وراء كتابته لهذه المنشورات إلا أن الكثير من المتابعين خمنوا السبب بأن أنغام لم تغن أي أغنيات من ألحان والدها في حفلها الأخير الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية في مهرجان الموسيقى العربية مما جعله يشعر بالحزن الشديد وأن إبنته تتجاهل أغنياته .

وتفاعل متابعي محمد على سليمان على المنشورين وانهالت التعليقات التي تضمنت إهانات وشتائم لأنغام واتهامها بالعقوق سواء تجاه والدها أو تجاه أختها الراحلة غنوة والأزمة التي كانت بينهما وانتهت بوفاة غنوة .

ومع تزايد حدة التعليقات قام والد أنغام بحذف المنشورين من حسابه .