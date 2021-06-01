كشف النجم أحمد فهمي، أنه حضر أخيراً خصيصاً إلى أبو ظبي من أجل الاحتفال بيوم ميلاد حفيده تركي، ابن النجمة بلقيس.

وعبّر النجم البحريني في حديث مع برنامج “ET بالعربي” عن فرحته بحفل الميلاد الجميل الذي تم تجهيزه للطفل، كاشفاً أنه قدّم له بيانو كهدية من أجل تحضيره ليصبح فناناً في المستقبل.

وأشار النجم الخليجي إلى أن سبب غياب والد الطفل سلطان بن عبد اللطيف عن الحفل هو سفره خارج البلاد، مؤكداً أنه تواصل مع الطفل وأرسل إليه هدية عبارة عن سيارة.

وعن طلاق ابنته، قال إن “هذه الأمور يحدّدها الأشخاص المعنيون بها فقط، وأنها في يد بلقيس وزوجها، وفي النهاية الزواج قسمة ونصيب ونحن معاصرون ولسنا معقّدين ونترك هذا الأمر لبلقيس وسلطان”.

وأكد أنه يدعم ابنته بشكل كامل، وقد غرس فيها منذ صغرها الالتزام وهضم التراث العربي، وهو أحد أسرار نجاحها، مشدداً على أن بلقيس حريصة على استشارته في كل أعمالها الفنية قبل تقديمها.