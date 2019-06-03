والد حلا الترك يجمع أولاده في صورة واحدة ..”الله يحفظكم لي “

بعد قطيعة طويلة بين محمد الترك وابنته الفنانة ​حلا الترك​، أدت الى انتقال الأخيرة للعيش مع والدتها منى السابر في منزلها، شارك مؤخراً محمد الترك متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة جمعته بأولاده جميعهم للمرة الأولى.

وظهر في الصور الفنانة حلا الترك وشقيقيها من دون تواجد غزل إبنة أبيها من زوجته الثانية دنيا بطمة، إلا أنّه قد سبق ونشر صورة لبطمة وغزل ابنته برفقتهم.

وتفاعل المتابعون كثيراً مع الصورة التي نشرها، وتمنّوا لهم السعادة وأن تكون هذه الصورة بداية لانتهاء الخلافات بينهم.