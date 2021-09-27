حل والد الفنانة ” حلا شيحة ” الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” ضيفا في برنامج ” حروف الجر ” المذاع على إذاعة نجوم إف إم مع الإعلامي ” يوسف الحسيني ” .

وخلال اللقاء أدلى أحمد شيحة ببعض التصريحات حول رأيه في الحجاب مشيرا إلى أن الحجاب ليس له علاقة بالله وإنما المقصود منه هو السيطرة على عقل المرأة .

وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية .

وروى الفنان التشكيلي موقفا شاهده من قبل أثناء تواجده في محافظة الإسكندرية حيث رأى مجموعة كبيرة من البنات خلال سيره أمام أحد المدارس محجبات وعمرهن لم يتجاوز ال 6 سنوات .

وفي تعليقه على هذا الموقف أكد على أن الأمر متعلق بأن هناك مجموعة كبيرة كانت تريد أن تصدر أن مصر كلها ترتدي الحجاب وأن مصر كلها سلفيين وإخوان .

وعن ارتداء إبنته حلا شيحة للحجاب قال أحمد شيحة : ” عندما ارتدت حلا الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان وتعرفي أن الحجاب ملوش دخل بربنا .. ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها وهي دلوقتي مش محجبة وهي قرأت طن كتب علشان تعرف ده ” .