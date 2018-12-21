والد سعد لمجرد بالتعليق الأول بعد إصداره أول أغنية منذ أن أفرج عنه.. شاهدوا ماذا قال!

وجّه والد الفنان ​سعد لمجرد​ رسالة الى إبنه، بعد أن حقّقت أغنيته الجديدة “​بدك إيه​” ملايين المشاهدة، وفور طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، حيث كتب في صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “عودة موفقة ولدي حبيبي سعد لعملك الفني. أنا جد سعيد بإبداعك الفنّي الجديد. حقيقة تحفة فنية رائعة، أبدعت يا ولدي، دائماً موفق. وجديدك أكيد سيلقى إقبالاً وتقديراً من كل معجبيك ومحبيك ببلدك الحبيب المغرب، وبكل البلدان العربية والعالمية بإذن الله، وبقديمك وجديدك ستبقى دائماً حاضراً بقوة في الساحة الفنّية لأنك مخلص ووفي لفنك وجمهورك وبلدك المعطاء المغرب الحبيب”.

وأضاف: “رضا الله ورضا والديك معك إلى الأبد يا ولدي، ينير طريقك وطريق كل الفنانين الشباب الموهوبين الحقيقيين. وفقكم الله جميعاً لإسعاد الجمهور الحبيب في كل مكان”.

يُذكر أن الأغنية هي النسخة العربية للأغنية الهندية Binte Dil للفنان الهندي Arijit Singh، والتي تمّ عرضها بفيلم Padmaavat.