والد صابرين بورشيد ينشر صورتها من العناية الفائقة ويطلب الدعاء لها!

نشر والد الفنانة البحرينية صابرين بورشيد صورة لها من العناية الفائقة وناشد الجمهور الدعاء لها بعد أن اصيبت بإنتكاسة قوية أثناء تلقيها العلاج.

وعلق احمد بورشيد على الصورة قائلا :”صابرين بورشيد تعرضت لإنتكاسة أثناء العلاج وأدخلت العناية المركزة دعائك لها بالشفاء العاجل”.

وأصيبت صابرين بورشيد قبل نحو شهرين بأورام في الرأس ما دفع والدها لمناشدة السلطات البحرينية في المساعدة بعلاجها وتسفيرها خارج البلاد وتحديدا الى ألمانيا.