شارك الفنان المصري الشاب “حمادة صميدة“، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، بأول صورة له برفقة والده، خلال عمله في توزيع أسطـوانات الغـاز على “التروسيـكل”.

وأرفق الفنان حمادة صميدة صورته مع والده، بالتعليق، قائلًا: “أنا فخور إني جنب أبويا وهو في الشغل، وخدت منه كل حاجة شكله ملامحه.. ربنا يخليك ليا ياعالمي”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي مع تلك الصورة التى نشرها حمادة صميدة، حيث حصدت على العديد من التعليقات التي أشادت بموقفه، ودعت لهما بالخير والبركة.

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هذا وقد نشر الفنان المصري حمادة صميدة، في وقت سابق عبر حسابه على موقع ” انستجرام ” كشف من خلاله عن تعرضه المستمر للتنمر وعن مواقف مؤثرة تعرض لها في حياته لا يعلمها المتابعين .

فكتب قائلا : ” أنا مريت بوجع وبظروف صعبة كتير بس أكتر لحظة وقف فيها قلبي ونزلت فيها دموعي لما ماتوا ولادي حمزة وياسين أول فرحة ليا في سن خمس شهور .. حسيت ساعتها أنا ومراتي إن دي النهاية خلاص والدنيا أسودت في وشي ووجع ربنا ما يكتبه لحد ” .

وتابع : ” لكن رحمة ربنا إنه يرزقني بإبني فارس اللي مليش غيره في الدنيا وهو أغلى حاجة عندي وممكن أضحي بعمري عشانه .. فكفايا تنمر كفايا سخرية كفايا شتيمة سيبوني أفرح بحاجة بحبها إبني وشغلي دول حلم حياتي لأن دول اللي فاضلين ليا في دنيتي بقى ” .

وأضاف صميدة : ” أبوس إيديكم ارحموني لما تشوفوني بنزل صورة لإبني فارس اللي فرحان بيه وطلعت بيه من الدنيا أنا ماليش في الدنيا غيره أنتم ما تعرفوش أنا جوايا إيه وظروفي إيه ومريت بأيام شكلها عامل ازاي .. أنا عارف إن حمزة وياسين في الجنة وأنا مشتاق للجنة علشان أشوفهم ” .

وتلقى حمادة صميدة العديد من المبــادرات من العديد من الأطباء لعمل عمليات تجميل في أسنـــانه ولكنه رفض أي تغيرات في ملامحه مؤكدًا أنها سببًا في عمله ويخشـى من تغيرها.

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