والد ليندسي لوهان يفضح حقيقة علاقتها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان​

بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن وجود علاقة عاطفية بين الممثلة العالمية ​ليندسي لوهان​ وولي عهد السعودية ​محمد بن سلمان​، خاصة بعد الحديث عن الهداية باهظة الثمن التي يهديها لها إضافة إلى منحها بطاقة ائتمانية لشراء كل ما تريد، خرج والد لوهان عن صمته ليفضح حقيقة هذه العلاقة.

وقال ​مايكل لوهان​ أنه لا علاقة عاطفية بين إبنته وبن سلمان، بل وصفها بعلاقة أفلاطونية عذرية غير مرتبطة بالشهوة ومحترمة، عكس التكهنات التي انتشرت.

وصرح لصحيفة “نيويورك بوست” قائلًا: “إنهم مجرد أصدقاء.. لدى ليندسي الكثير من الأصدقاء أصحاب النفوذ في الشرق الأوسط، لأنها معروفة هناك..وقد قابلت محمد بن سلمان أثناء عملها في الشرق الأوسط على مساعدة الأفراد المتواجدين في المنطقة وخاصة اللاجئين”.

وأضاف: “لا أحد يكتب عن العمل الجيد الذي تقوم به ليندسي في سوريا، فهم يريدون فقط سماع الأشياء السيئة. لديها علاقة أفلاطونية ومحترمة مع ولي العهد، لا شيء أكثر من ذلك”.