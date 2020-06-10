شاركت الفنانة اللبنانية “نور”متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بصورة جديدة جمعتها بوالدها الذي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين بظهوره النادر أولاً، وبالشبه الكبير بينه وبين ابنته ثانياً، خصوصاً فيما يتعلق بلون عينيهما. وحققت تلك الصورة في مدة قصيرة بعد النشر أكثر من 100 ألف إعجاب، وتوجهت نور من خلالها برسالة مؤثرة لوالدها عبرت فيها عن امتنانها الكبير لدعمه لها.

حيث كتبت نور: “شكراً لإيمانك بقدراتي ودعمك الدائم لي عندما كنت أتابع تحقيق أحلامي، وإن كانت كبيرة. لقد قدمت لي المثال والنموذج على طريقتك الخاصة لأختار طريقي في الحياة وأنا أشعر بالامتنان إلى الأبد. أحبك أبي، أحبك فيليبوس”.

يُذكر أن الفنانة نور اللبنانية قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “البرنس” الذي شاركها في بطولته نخبة من كبار الفنانين، محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاح منقطع النظير بين الجمهور، وتصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .