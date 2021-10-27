أعرب الدكتور أشرف صبري، والد النجمة المصرية ياسمين صبري عن دهشته وصدمته من تصريحات ابنته الأخيرة، بعد أن كشفت أنها لا تربطها بوالدها أي علاقة، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها.

وقال أشرف صبري في تصريحات صحفية لـ “الوطن” إن كلام ابنته ياسمين صبري غير صحيح، ووصف كلامها عنه بالـ”ساذج”، وعلق: “كنت موجوداً معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت”.

واعتبر أشرف صبري أن تصريحات ابنته مجرد افتراء، متسائلاً: “إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته”، وأردف في تصريحاته: “مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟”.

وكشف والد ياسمين صبري بتصريح مثير للجدل أن ياسمين كانت تهرب من جامعتها، وعوقبت بالرفض، وقال: “كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب بالرفض، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها”.

وفي وقت سابق، هاجم أشرف صبري، ابنته بسبب عدم حضورها فرح شقيقها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مؤخراً، ونشر تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” قائلاً: “فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وإخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني إخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين”.

يشار إلى أن ياسمين صبري ردت للمرة الأولى على والدها من خلال لقاء لها في برنامج ABtalks على يوتيوب، وكشفت أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجديها من الأم، وقالت إن شخصية والدتها “صارمة” وأثرت كثيرا على تكوينها النفسي.

وقالت النجمة المصرية في تصريحاتها: “مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها”.