عقب دقائق قليلة من تصريحات النجمة المصرية ياسمين صبري مع عمرو أديب، في برنامج بودكاست بيج تايم على قناة “mbc مصر“، نشر والدها الطبيب أشرف صبري تدوينة على صفحته على فيسبوك يرد عليها.

منشور والد ياسمين صبري

حيث أن والد الفنانة ياسمين صبري والمعروف بعلاقته غير الجيدة معها، نشر صورا لها ولأسرتها وبينهم أختها الفرنسية الجنسية.

ونشر صبري ألبوم صور نادرا من طفولة ياسمين وشقيقتها نرمين مع المربية الفلبينية، إضافة إلى ألبوم لأولاده عندما كانوا صغارا، ومن بينهم فتاة فرنسية تدعى الكسندرا.

كما قال في تدوينته ردا على تصريح لياسمين بأنها كانت تنتمي للطبقة المتوسطة وقال: “بعد الواحد ما كبر ويشوف ولاده يحمد ربنا اتربوا كويس رغم أننا طبقة متوسطة عاشوا في بيت ابوهم وبناتي كانوا في مدرسة انجليزية بتاعة الطبقة المتوسطة”.

مربية فلبينية

وأضاف “كنت مهتم تكون مربيتهم فلبينية عشان يتكلموا اللغة الإنجليزية كويس بتاعة الطبقة المتوسطة واشتغلت طبيب واتعلمت بره عشان انجح اولادي في الطبقة دي وابني كان في مدرسة فيكتوريا”.

زوج بنتي دكتور أطفال

وتابع: “دلوقتي ابني في اميركا بيشتغل بعد ما جوزته الحمدلله ونرمينة بنتي جوزها دكتور اطفال من الطبقة المتوسطة والتانية فنانة – يقصد ياسمين – وعندي بنت أخرى فرنساوية كنت بفسحهم دايما في اليخت بتاعي الصغير بتاع الطبقة المتوسطة! ولما باتفرج علي حفيدتي اما بافرح ومنتظر عم بلال يجيب ولي العهد يارب”.

أمها في فرنسا

واستطرد يقول: “كلهم بيحبوا ابوهم والكسندرا حتتجنن وتيجي مصر لأنها مع أمها في فرنسا عشان تقعد مع أبوها وهي الوحيدة البعيدة لكنها لها أم محترمة تعرف تخلي ابوها رمز حتى لو بعيد ومنتظر وصولها بفارغ الصبر”.

واختتم والد ياسمين بالقول “احيانا يطلع عيل من عيالك براوي وناكر للجميل ويتكلم كأنه بيمثل فيلم كله اختراعات لكن دي سنة الحياة. المهم إنهم كويسين وبخير”. متابعا: “واحب اوضح اننا كنا سعداء في الطبقة المتوسطة دلوقتي الحمدلله انتقلنا إلى الطبقة الأقل من المتوسطة وربنا يستر ما ننزلقش إلى تحت الأرض”.

الأخت الفرنسية لياسمين صبري

وكانت ياسمين صبرى قد قالت في تصريحات مع عمرو أديب، إنها عاشت حياة لم تكن سهلة فهي من أسرة متوسطة وجدتها تولت تربيتها، والتحقت بمدارس حكومية في بداية حياتها التعليمية ولكن مع تحسن الظروف المادية لوالدتها انتقلت إلى مدارس أخرى.

الأخت الفرنسية لياسمين صبري

وكشفت ياسمين عن تجربتها في المدرسة وأول وظيفة لها، حيث كانت تدرس في مدارس حكومية، وبدأت أول عمل لها في مكتبة الإسكندرية، مع تمكنها من امتلاك سيارة بنظام التقسيط.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

الشركة المنتجة كشفت عبر حسابها بـ«إنستجرام»، عن البرومو الرسمي لمسلسل “رحيل” بطولة ياسمين صبري، الذي من المقرر أن يشارك في الجزء الثاني من الماراثون الرمضاني 2024.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

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