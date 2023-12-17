احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها تيا، وذلك من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعهما معًا، على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

ابنة رضوى الشربيني

حيث شاركت رضوى الشربيني الجمهور بمجموعة صور لها برفقة تيا، التي أصبحت شابة وخطفت الأنظار بجمالها، وإعتبر الجمهور أنها لا تشبه والدتها كثيرًا.

وعلقت رضوى الشربيني وعبرت عن حبها الكبير لابنتها من خلال المنشور قائلة: “كل سنه وانتى طيبه يا اعظم إنجازاتي و احلى حاجه فى حياتى”.

وتابعت : “تعيشى و تكبرى و تنجحي و توصلى لكل اللى انتى بتتمنيه و و تحققى كل اللى نفسك فيه..وانا هفضل دايما فى ضهرك و جنبك و فخوره بيكى يا روح قلب امك”.

رضوى الشربيني وابنتها – الصورة من حساب الإعلامية على إنستجرام

واختتمت : “ربنا يحميكى و يحفظك انتى واختك، بحبك يا بنتي، عيد ميلاد سعيد توتو”.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

مهنتها السابقة

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

يذكر أن رضوى تقدم برنامجها “هي وبس”، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة “cbc سفرة“، على الهواء مباشرة.

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