نشرت الفنانة اللبنانية ” ورد الخال ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” هاجمت من خلاله من يزال يتبع ويدافع زعماء وسياسيين لبنان واصفة إياهم بإنهم شركاء فيما صار بحادث إنفجار مرفأ بيروت مؤخرا .

فقالت : ” كل حدا تابع لزعيم مطرود من صفحتي قبل ما تتذاكى وتعمل بلوك متل راسك .. وكل حدا مطشي بزعيمه إنت كمان شريك بالمذبحة اللي صارت .. إنت مش لبناني إنت ولا شي إنت مش إنسان ” .

كما نشرت ورد الخال صورة لبعض الزعماء السياسسين في لبنان وأرفقتها بجملة ” عشتم فمات لبنان ” وكتبت في تعليقها عليها : ” وغيرهن وغيراتهن فنانون بالإجرام .. ملاحظة : راح أشيل إمكانية التعليق لأنو ما بدي أردّ ع حثالات تابعة للزُمر المجرمة اللي قاعدين ع كراسيهن ” .

وتابعت : ” يمكن لأول مرة بكون هالقد جريئة وواضحة بموقفي ويمكن تأخرت أو كنت خاف ( لأني بلا زغرة فنانة ) .. بس بعد اللي عم نعيشه ما بقا في شي بيخّوف ” .

ثم أعادت ورد الخال نشر نفس الصورة مرة أخرى وعلقت عليها قائلة : ” إذا صورة لزعمائكم عم تفقعلكن قلبكن وتغيظكن راح ضل احط هيك صور لتفقعوا وشو حلو شعور تفقيع قلبكن لأنه إذا ع أهلكن وشعبكن اللي اندبح ما فقعتوا ستين صورة ومية سنة لحد ما تفقعوا ” .

وأضافت : ” علقوا المشانق .. لن ننسى لن نسامح وكلن يعني كلن .. زمر الدولة مجرمون سفتحون زعماء العار ” .