نشرت الفنانة اللبنانية ” ورد الخال ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله عن واقعة وفاة طفل في أحد مستشفيات طرابلس صباح يوم أمس الإثنين بسبب تأخر الطبيب المعالج في إدخاله إلى غرفة الإنعاش .

وأرفقت ورد الخال منشورها بصورة لوالد الطفل وهو يحمل إبنه المتوفي أمام المستشفى وكتبت في تعليقها عليها غاضبة : ” وبيسألوني ليش ما بجيب ولاد .. لما طفل يلفظ انفاسو ع إيدين اهلو لانو المستشفى أو الحكيم مستهترين بحياة الناس .. بترجع بتقول كيف بعدني متمسكة بهالبلد التعيس ” .

وتابعت : ” صراحة واقفة ع شوار .. بيقولوا بلدنا بلاد القديسين والمؤمنين والفنانين و المتحضرين والله صرت أشك بهالشي اعذروني .. طرابس – لبنان ” .

وأضافت : ” ملاحظة : للأسف ما كان فيي ما انشر واحكي عن هالحادثة لأن بخاف ع صورة بلدي بس شو البلد بلا انسان .. البلد مش عواميد أثرية وغنّية وقصيدة ولوحة وصحن تبولة وحمص .. البلد كرامة .. نقطة ” .