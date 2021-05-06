نشرت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعتها وابنتها رشا التقي وحفيديها. وتبين أنهم ذهبوا لزيارتها في موقع تصوير مسلسل “للموت”. وهو ما أشارت إليه الجزائري من خلال التعليق الذي أرفقته بالصورة: “زيارة من حبيبتي وأحفادي ع لوكيشين “للموت” فّرحتولي قلبي متل دائماً. انتو قوتي والسند بهالحياة”.

وتحدثت غالبية التعليقات على الصورة عن الشبه بين صباح الجزائري وابنتها، إلا أن أنظار الكثيرين توجهت إلى الحفيدين حيث أثنى الجميع على وسامتهما وجمال ملامحهما. وبعد المقارنة بينهما وبين جدّتهما، انقسمت الآراء بين من رأوا أنهما ورثا بعض ملامحها ومن لفتوا إلى أنهما لا يشبهانها على الإطلاق.

ويُشار إلى أن الجزائري أثارت الجدل أخيراً بسبب ما قالته في لقاء تلفزيوني عن مسلسل “باب الحارة”، وتحديداً الجزء 11 منه الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، معتبرةً أن العمل الذي يُعرض حالياً لا يشبه العمل الأصلي الذي كانت تجسد فيه شخصية “أم عصام”.

ورأت أن القيمين على الموسم الجديد يستثمرون نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل، مشيرةً إلى أنها لن تتابع الجزء الحالي إذ قالت: “أكيد ما بيشبه “باب الحارة”… هذا عمل مختلف سمّوه بنفس الاسم”.