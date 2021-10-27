دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد السوشيال ميديا” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيــدون عن الأضـــواء، ومن بين هؤلاء النجمة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” التي ظهرت مؤخرًا مع شقيقها الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث تصدّرت صورة جديدة للنجمة اللبنانية مع شقيقها “شادي” في أحدث ظهور له حديث المتابعين، وركزت التعليقات على وسامة الشاب وجاذبيته وأثنوا على جمالهما معًا، مؤكدين أن هناك شبهًا بينهما، فيما رأى البعض الآخر أن شقيقها يحمل ملامح والدته التونسية أكثر منها.

وتبادل تلك الصورة فانز نادين بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي رأى أغلبهم أن شادي لا يشبه شقيقته، لم يسلم الشاب من وصلات غزل فانز الفنانة من الفتيات اللاتي اعربن عن اعجابهن بوسامته.

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من ناحية أخرى ، تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريفًا للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من كواليس تصوير مسلسلها الأخير “صالون زهرة” الذي عُرض الشهر الماضي، على منصة”شاهد VIP” وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتظهر نادين في المقطع وهي تتقمص شخصية “زهرة”، بينما يحاول مخرج العمل جو بوعيد إقناعها بحمل الدجاجة، وسط إرباك وقلق نادين وخوفها من القيام بذلك، فكان خوفها واضحاً وردّ فعلها عفوياً، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أثنوا على اهتمامها بعملها، خاصة أنها تجرأت في أحد المشاهد وحملت الدجاجة بالفعل.

“صالون زهرة” بطولة: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.

ومن ناحية أخرى، عُرض للفنانة نادين نجيم في السباق الرمضاني الماضي “مسلسل 2020” وهو بطولة الفنان قصي الخولي، وتأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

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