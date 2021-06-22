حرص النجم السوري تيم حسن على الاحتفال بيوم الأب، فنشر مجموعة من الصور القديمة التي تجمعه بوالديه من مرحلة الطفولة، والتي نالت استحسان جمهوره ومتابعيه.

ولفت والد تيم الأنظار بوسامته في مرحلة شبابه، والشبه الكبير بينه وبين ابنه لناحية الملامح، لا سيما الشاربين. كذلك نالت صور تيم في طفولته إعجاب محبّيه الذين أشادوا بوسامته التي لا يزال يتمتع بها الى اليوم.

كما نشر تيم صوراً مع ولديه ورد وفهد من زوجته السابقة النجمة السورية ديمة بياعة، وأرفقها بالتعليق: “رضاك يا أغلى الناس وأمي الحبيبة والدنيا بألف خير، الله يحفظكن ويطوّل عمركم وكل من قرأ هالسطور.. عيد الأب”.

ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعي تيم حسن الذين تغزّلوا بجماله في كل المراحل، ولاحظ الكثيرون منهم الشبه الكبير بينه وبين والده من جهة، وبينه وبين ابنه البكر من جهة ثانية.

يُذكر أن تيم حسن نجح في تشويق الجمهور للجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة”، وذلك من خلال نشره صوراً من كواليس التصوير مع تعليقات تركت الكثير من علامات الاستفهام وأثارت الحشرية لدى محبّي المسلسل.