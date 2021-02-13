أعلن الفنان اللبناني وسام الأمير بغصة وألم وفاة زوجته الراقصة ​ناريمان عبود​ وذلك عبر صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي.

ونشر الأمير صورة لـ الراحلة وعلق عليها :”يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية. ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا اميرة”.

وفور علمهم بالخبر بدأ بعض الفنانين بتقديم التعزية للأمير ، فعلق ​رامي عياش​ :”خبر مؤلم ومزعج جدا .تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان . انشالله روحها بالسما”.

وكتب ​عامر زيان​ :”يا ألله يا أمير شو هالخبرية هيدي يا ضيعانك يا أميرة”.

يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.

ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات

الله يرحمك يا اميرة pic.twitter.com/sFQWtO1yEh — Wissam El Amir – وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 13, 2021



