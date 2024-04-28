احتفل الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بفوز الأهلي على فريق مازيمبي وصعوده لنهائى دورى أبطال أفريقيا، كما احتفل بعيد ميلاد زوجته يسرا وجيه.

ونشر الفنان إيهاب فهمي صور تجمعه بزوجته يسرا وجيه على “فيسبوك” وعلق قائلاً: “الفرحة النهاردة فرحتين الأهلى كسب وعيد ميلاد ست الكل ملاك الروح شريكة العمر حب العمر وش السعد”.

إيهاب فهمي يحتفل بميلاد زوجته

وأردف:” بنتى وحببتى فرحه قلبى ربنا يحافظ عليكى ويخليكى لينا كلنا مهما عملت مش هاوفيكى حقك عقبال 100 سنة حبيبتى ودايما ضحكتك ماتفارقش وشك”.

وشارك إيهاب فهمي في شهر رمضان من خلال مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز 3، والذى دارت أحداثه حول مواصلة “يحيى” وشقيقته “كنوز” خوض مغامرات مثيرة عبر الزمن، برفقة مدرس التاريخ “عصام” الذي يرشدهما خلال رحلاتهما، وتتوالى الأحداث.

شائعة وفاة إيهاب فهمي

من ناحية أخرى، أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول منشور يحمل اسم إيهاب فهمي على “فيسبوك” يتحدث عن الموت وأنه لا يتبقى له في الدنيا إلا ساعات، ما أقلق جمهور الفنان إيهاب فهمي الذي حاول الاطمئنان على صحته، إلا أن إيهاب فهمي كشف مفاجأة. حيث أوضح في تصريح، حقيقة الأمر، قائلاً: “فوجئت بكم كبير من الاتصالات تسأل عما حدث، وبعد متابعتي للسوشيال ميديا، وجدت أن الأمر كله عبارة عن تشابه أسماء، والحساب الذي نشر عن وفاته ليس لي وإنما لشخص آخر يُدعى إيهاب فهمي”.

وأضاف: “في البداية ظننت أنه هكر أو شخص ما ينتحل شخصيتي بحساب مزيف، لكنني بعدما بحثت في الأمر وجدت أنه تشابه أسماء، وأتمنى لصاحب هذا الحساب الشفاء العاجل… أنا بخير ولا أمر بأي وعكة صحية، وسعيد للغاية باهتمام الجمهور بي وحرصهم على الاطمئنان على سلامتي، وأعتذر للجمهور على حالة القلق التي حدثت”.

آخر أعمال إيهاب فهمي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

شارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»: صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم الفن.

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